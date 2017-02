Galvez encara o Nacional do Amazonas por Vaga na Copa Verde

A delegação do Galvez EC embarcou na madrugada desta sexta (17) para Manaus (AM), onde no sábado, para encarar o Nacional pela fase classificatória da Copa Verde.

O time comandado por Pablo Simões tem a missão de vencer o Nacional neste sábado, no estádio Gilberão, em Manacapurú (distante 90 km de Manaus), no jogo de volta entre as duas equipes ( empate em 1×1 no Acre).

Simões viajou com dúvidas para montar o time que entre jogando, principalmente porque precisa reforçar o setor defensivo para conter as jogadas aéreas, ponto forte do time amazonense.

De acordo com a programação repassada pela diretoria do clube, o grupo faz na tarde de hoje, em Manaus, um treino leve no estádio da Colina, e amanhã segue de ônibus para o local do jogo.

O classificado deste confronto entre na fase de “mata-mata” da Copa Verde de terá como adversário na 1ª fase, o Paysandú.