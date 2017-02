“Gaguinho”, um campeão esquecido

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Durante quase duas décadas, o primeiro lugar nas corridas de rua no Acre e na região norte tinha um dono absoluto: José Arnaldo Barbosa Pinto (48), o “Gaguinho”, que coleciona os mais importantes títulos no pedestrianismo.

Ao longo de vinte anos nesse esporte, disputou corridas no Rio de Janeiro, Brasília, Rondônia, Natal, Goiás, Porto Alegre e centenas no Acre.

Franzino e gago, o que justifica o apelido pelo qual ficou conhecido no esporte, Gaguinho levou a bandeira do Acre ao ponto mais alto do pódio.

Acumula na sua trajetória os títulos da Corrida Chico Mendes, Do Fogo, Tiradentes e muitas outras organizadas no Acre.

Em 2010, decepcionado com a falta de apoio no esporte, decidiu parar. Se recolheu em casa e passou sete anos no anonimato.

Incentivado por amigos e familiares, resolveu voltar para aos treinos para passar um pouco de sua experiência para os mais jovens e ajudar a identificar novos nomes para o pedestrianismo local.

No dia 14 de janeiro, após sair do primeiro treino, uma acidente interrompeu bruscamente os planos do veterano atleta.

Gaguinho foi atropelado por uma motocicleta e sofreu uma grave lesão no tornozelo direito. Internado, ele aguardou por duas semanas e foi submetido a uma delicada cirurgia. Depois do procedimento, a piro notícia: o campeão correr o risco de nunca mais poder voltar a correr.

“Eu estava saindo de bicicleta e fui surpreendido pelo rapaz da moto. Não vi nada, só senti o impacto e muita dor depois do choque”, contou ele que se recupera em casa da cirurgia.

Ao lado da esposa, Gaguinho conta que desde o acidente a situação tem se agravado. Sem poder andar, não tem como voltar a catar latinhas, atividade que exercia para completar a renda da casa.

Desempregado, ele disse que catar latas foi a única maneira que encontrou para ganhar o sustento.