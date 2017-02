Família de brasileiro preso por bolivianos interdita fronteira

Os familiares do diarista Sebastião Nogueira do Nascimento (33), preso por policiais bolivianos no bairro José Hassem, em Epitaciolândia no último final de semana, interditaram a passagem na tranca entre Brasil e Bolívia para cobrar das autoridades brasileiras, uma posição quanto ao caso.

Usando faixas, pedaços de madeira e cartazes, os familiares bloquearam o trecho no final da Avenida Internacional, já na entrada da cidade de Cobija, Nogueira está preso.

Francisca Nogueira da Silva mãe do rapaz, disse que até agora não sabe o motivo pelo qual o filho preso.

No Brasil, Sebastião tem a ficha criminal limpa.

Meu filho está sendo acusado de algo que não sabemos. Quero resposta deles. Sebastião está sendo maltratado e sequer retiram as algemas dele para comer dentro de uma pequena sala. Estou sem dormir direito desde sábado quando fui avisada na colônia do ocorrido”, disse ela.

Os familiares cobram uma posição do consulado brasileiro em Cobija, a quem acusam de moroso e negligente no caso do diarista.

Na última quarta feira, em Rio Branco, o comandante da Policia Militar no Acre, coronel Júlio César, negou que a Polícia Boliviana tenha invadido o território nacional para prender Sebastião.

Segundo ele, existe um acordo de cooperação entre os dois países e quando as autoridades bolivianas tem uma ocorrência contra um brasileiro em solo nacional, se dirige ao Quartel da PM em Brasiléia, comunica o fato e é autorizada a acompanhar os policiais brasileiros na busca pelo acusado.