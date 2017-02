Ex-vice-prefeito de Sena Madureira que teve bem leiloado para pagamento de dívida é nomeado na SAI

Da redação ac24horas - 17/02/2017 08:58:30

O ex-vice-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano, foi nomeado na Secretaria de Articulação Institucional e receberá um salário de R$ 3.864,00, equivalente a CEC 4, informa o Diário Oficial do Estado.

Jairo é apenas mais um dos sem mandatos da Frente Popular a ser amparado pelo governo.

Em dezembro do ano passado, o site do Tribunal de Justiça do Acre informou que a Vara Cível da Comarca de Sena Madureira determinou a realização de leilão para venda de bem de propriedade de Jairo Cassiano, para garantia de pagamento de valor total de multa civil aplicada em seu desfavor, nos autos da Ação Civil Pública nº 0001243-30.2009.8.01.0011, por ato de improbidade administrativa.

A decisão que impôs a sanção pecuniária em desfavor do réu considerou que a prática ilícita restou satisfatoriamente comprovada, uma vez que este teria emitido “cheque pré-datado, sem assinatura do tesoureiro da Câmara Municipal, (…) para pagamento de contrato de locação de imóvel que se destinou a servir de comitê eleitoral ao candidato a Vereador W. Z. L., integrante da mesma coligação do requerido”, em ofensa à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992).

A mesma deliberação incluiu a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos de Jairo Cassiano por três anos.