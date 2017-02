Em indicações, vereador Manuel Marcos pede recuperação de ruas e praças de Rio Branco

Da redação ac24horas - 17/02/2017 08:39:13

Após visitas a bairros como Mocinha Magalhães, Universitário e Tropical, o presidente da Câmara de Vereadores, Manuel Marcos (PRB), apresentou indicações à prefeitura de Rio Branco pedindo a recuperação da iluminação pública, pavimentação, recuperação de quadras, serviços de drenagem e construção de faixas elevadas nessas regiões.

As indicações foram formuladas a partir das reivindicações da comunidade de cada bairro visitado. No Tropical, por exemplo, os moradores pedem a recuperação da quadra de esportes e capina da praça do local. O mesmo pedido foi feito no Universitário.

O parlamentar do PRB chama a atenção para a construção de faixas elevadas em diferentes bairros da capital, o que resulta na segurança do pedestre.

“Esse é o nosso principal objetivo, estar de forma assídua próximo da população para saber quais as principais problemáticas de cada bairro, para que assim possamos estar buscando soluções e melhorias para o povo através do executivo”, disse Manuel Marcos.

Em seu primeiro mandato o vereador do PRB foi considerado o 2º parlamentar mais atuante da Casa e, segundo ele, neste segundo mandato, não será diferente.

“Essas 200 indicações que apresentei à mesa diretora é fruto do trabalho que realizei, juntamente com minha equipe, no mês de janeiro. Em meu segundo mandado vamos estar ainda mais atuantes, sempre junto com o povo”, destacou.