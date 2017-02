Deputado Rocha anuncia a indicação de R$ 1,16 mi reais para o hospital Regional do Juruá

Régis Paiva - regispaivajor@gmail.com 17/02/2017 08:27:31

Recursos alocados no Orçamento Geral da União vão servir para apoiar o atendimento da população com a aquisição de novos equipamentos para o hospital

O deputado federal Major Rocha anunciou hoje, na tribuna da Câmara dos Deputados, ter destinado R$ 1,16 milhões para reequipar o Hospital Regional do Juruá. Os recursos alocados no Orçamento Geral da União na forma de emenda parlamentar vão servir para ampliar o atendimento da população com a aquisição de novos aparelhos para o hospital.

Rocha destacou ser a emenda destinada a mais uma ação em prol daquele hospital, uma referência regional e onde a maior parte da população do Vale do Juruá busca por atendimento.

Críticas, mas com aporte de recursos

O deputado lembrou ainda ter destinado, em 2016, R$ 1 milhão para o Hospital do Câncer do Acre. Os recursos foram utilizados para a compra de diversos equipamentos que permitirão um melhor atendimento e um maior conforto aos pacientes.

“Eu tenho sido um dos maiores críticos da saúde pública do Acre e da forma como a população vem sendo tratada quando procura atendimento, mas também tenho sempre procurado ajudar no que está no meu alcance. Mas vou continuar a cobrar, pois o povo do Acre merece ser melhor atendido nas unidades de saúde.”, afirmou Rocha.

Saúde do Acre pede socorro

O parlamentar destacou ser inadmissível uma cidade como Tarauacá não ter um aparelho de Raios “X” e o fato da vizinha Feijó ter somente um aparelho portátil. O deputado disse ainda ter estado na seção infectologia do hospital de Brasileia, onde constatou o risco de infecção para os pacientes por conta do mofo na paredes.

Rocha citou ainda que em Brasileia mesmo com o hospital caindo aos pedaços, não concluem a obra da nova unidade, uma promessa feita há várias eleições pelo PT e o governo de Sebastião Viana.

“Além disso sempre faltam medicamentos nas farmácias dos hospitais. Mesmo tendo um médico infectologista como governador, a saúde pública acreana está na UTI, com o povo sem o atendimento necessário”, ressaltou. O deputado ainda reforçou a situação lembrando estar Hospital de Clínicas de Rio Branco (Huerb) em reforma há mais de 10 anos e ser constante a falta de médicos nas UPAS e nos PS de todo o Estado.