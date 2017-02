CBF anuncia jogo do RBFC fora de casa, na Copa do Brasil

O time acreano enfrenta o Gurupi (TO), n dia 1º de março, as 18:30 hs (horário do Acre), no estádio Resendao, em Gurupi, interior do Tocantins.

O vencedor desse confronto vai encarar na 3ª fase da competição, o classificado de Joinvile x São Francisco (PA).

Para o Estrelão não há vantagem nenhuma para o confronto, já que vai atuar fora de casa, longe da sua torcida.

Mas antes da segunda fase, o estrelão tem dois compromissos pelo campeonato estadual. No próximo domingo (19), o time estreia diante do Andirá, as 17:45 no estádio Antônio Aquino Lopes, na capital do Acre. No dia 26, volta á campo para encarar o Humaitá.