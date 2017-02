Bittar entrega dossiê contra Rocha na executiva nacional do PSDB

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 17/02/2017 15:54:04

Bom dia! Boa tarde! Boa noite!

O clima azedou de vez no PSDB do Acre. O deputado federal Major Rocha foi chamado pelo secretário-geral da executiva nacional do PSDB – João Almeida – para se explicar sobre um dossiê que teria sido entregue pelo ex-deputado Márcio Bittar, denunciando atrelamento do ninho tucano ao PT do Acre e suposto sucateamento da sigla em nível estadual. Rocha destaca que ficou surpreso quando foi questionado pelo dirigente nacional tucano pelos seus atos como presidente da legenda para apoiar uma candidatura petista no município de Cruzeiro do Sul e enfraquecer o PSDB com o afastamento de alguns filiados que resolveram mudar de partido nos últimos anos.

Rocha afirma que Bittar estaria usando a mesma estratégia que determinou a queda de Tião Bocalom, da presidência do PSDB. “É um jogo canalha. Dentro do partido ele não tem espaço para impor suas vontades. Márcio Bittar está no PSDB com a mulher presidindo o Solidariedade. Isso ele não falou para executiva nacional do nosso partido”. O líder tucano informa que o dossiê entregue por Bittar conta com seis assinaturas, recortes de colunas políticas “e um vasto material produzido no jornal de propriedade da vice-presidente do Solidariedade no Acre. Ele não vai me derrubar da forma rasteira e mesquinha como fez com Bocalom. Isso eu garanto”.

Para Rocha, Márcio Bittar estaria tentando viabilizar sua candidatura de cima para baixo. “Não abro para ele. Meu nome está colocado para avaliação na disputa pelo Senado. Se Márcio for melhor avaliado que eu, parabéns, mas não conte com meu apoio. Ele está tentando destruir a situação da pesquisa para impor uma candidatura por cima. Vou conversar com a liderança nacional do PSDB para saber de fato quem eles querem. Se querem uma pessoa que faz um mandato produtivo e cuida do partido ou se preferem uma pessoa que vive tentando tirar filiados do PSDB para o partido da esposa dele, o Solidariedade e o PPS de seu grupo político”.