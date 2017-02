Bandidos atacam de novo e incendeiam veículos, casa e prédio público

Da redação ac24horas - 17/02/2017 08:10:05

Mesmo com um grande efetivo das policiais nas ruas e a mobilização da cúpula da área de segurança, supostos membros de facções criminosas promoveram novos ataques na noite de quinta-feira (17) e incendiaram veículos, casa e um prédio público no município de Senador Guiomard, (o Quinari), no interior do Acre.

Segundo informações de servidores da área de segurança, seis incêndios foram registrados na capital e no interior. No bairro Vitória, por volta de 20h45m, uma casa foi incendiada com perda parcial da sala e quarto. No Aeroporto Velho, por volta de 22h45m, um veículo foi incendiado com perda parcial para o proprietário.

Na Vila Acre por volta de 00h18m, um veículo que estava em um deposito queimou totalmente, e causou danos parciais a outros dois veículos próximos. No Santa Helena, por volta de 00h59m, um veículo foi incendiado com perda parcial. Por volta de 4h:20m, um ônibus foi incendiado no pátio do posto da PRF perda total.

No município de Senador Guiomard, (o Quinari) um incêndio aconteceu no centro de inclusão, mas foi controlado por policiais militares que atenderam a ocorrência e conseguiram fazer o combate das chamas que queimaram uma das salas do prédio público que teria sofrido um ataque de criminosos.