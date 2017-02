100 mil amigos no facebook e sem promoção

Charlene Carvalho - 17/02/2017 10:48:09

NÚMEROS DO ac24horas NA REDE CONFIRMAM LIDERANÇA



Gosto de observar números. Ontem recebi um e-mail com os números da Fan Page do ac24horas e confesso: fiquei muito animada. O site alcançou 100 mil seguidores no Facebook. Um adendo importante: nos seus 10 anos completados em janeiro, a empresa nunca fez nenhum tipo de propaganda para se promover nas redes sociais. Isso mesmo, o ac24horas nunca fez uso de publicações impulsionadas no Facebook. Não que isso seja errado. Não é. Se você quer vender ou impulsionar seu negócio na rede, promover é uma das chaves do sucesso. Não é o caso do site, que cresceu pela sua criatividade e credibilidade. E nem adianta fazer carinha pro lado de cá. 100 k são 100k. Aqui no Acre, por exemplo, só a página do Senador Jorge Viana tem mais de 100k e assim mesmo porque ele cresceu, e muito, com o engajamento de petistas do Brasil todo na época do impeachment da ex-presidente Dilma.



ENGAJAMENTO

Tem uma coisa básica em análise de rede social. Não adianta ter um milhão de amigos na rede se não tem engajamento. Esse também não é o caso do ac24horas. Como bem explica o coordenador da área de tecnologia do site, um dos melhores nomes da área no Acre, “o ac24horas não é só o jornal local que tem o maior número de fãs, mas é de longe o mais engajado, que mais consegue emplacar assuntos e gerar BUZZ”.

AÇÃO CONJUNTA

Tem outra questão importante nesses números, construídos par e passo ao longo dos últimos anos: são resultado de um trabalho de equipe. Equipe pequena, coesa, ousada, que comete erros, tem falhas, mas não desiste, insiste, trabalha, se reinventa. Um trabalho feito a muitas mãos. Sou a mais nova da turma e me sinto honrada em fazer parte desse time.

TEORIA DAS DUAS PIZZAS

Nisso, gosto e acredito muito no que defende Jeff Bezos, CEO por trás da Amazon.com e proprietário de um dos jornais que mais cresce no mundo, o Washington Post. Apesar do tamanho da Amazon, Bezos acredita que as unidades de trabalho devem se encaixar na regra das duas pizzas, ou seja: que o número de pessoas envolvidas em uma tarefa possa ser alimentado com duas pizzas, o que representa uma equipe de cinco a sete pessoas. A ideia por trás desse pensamento é que os grupos de trabalho não devem ser pequenos demais, sobrecarregando cada um dos funcionários, mas também não deve ser muito grande. Aqui no ac24horas, o Vaz alimenta facinho a equipe com duas pizzas tamanho família. A propósito, estamos esperando o “fica, vai ter bolo”, viu Vaz??

Daniele Nunes é a aniversariante de hoje. Querida e muito amada, Dani é daquelas pessoas que iluminam o dia dos amigos. Avessa às badalações, vai comemorar a idade nova ao lado da família e das amigas do terço diário (elas me ajudaram muito no período em que estive doente) na missa das 19h na Catedral Nossa Senhora de Nazaré. As meninas do grupo de Whats já foram convocadas e estarão presentes. Parabéns, Dani!

BEST SELLER

De acordo com a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, Crime e Castigo está entre os livros mais lidos em presídios de segurança máxima. Em seguida, está Ensaio sobre a Cegueira. Leitura e resenha geram redução da pena. Zé Dirceu é o coordenador da biblioteca no Presídio em Curitiba.

Não posso negar que as leituras são bem significativas dos tempos que estamos vivendo.

Após vinte anos como promotor no Ministério Público do Acre, Celso Jerônimo de Souza foi promovido a procurador de Justiça por merecimento. Ele concorreu à vaga com outros nove promotores e obteve a maior pontuação. A conduta do membro na vida pública e particular foi um dos critérios avaliados. Celso Jerônimo atuou em Rio Branco e no interior e foi presidente da Associação do Ministério Público. Atualmente exerce o cargo de secretário-geral do MPAC e é considerado o braço direito do procurador-geral, Oswaldo D’Albuquerque.

SERTANEJO

Os fãs da música sertaneja já estão numa animação esperando a segunda semana de março, por conta do show da dupla Jorge e Matheus, dia 19, no Estacionamento do Parque de Exposições. Interessou? Liga pro James Pequeno 98403-3561, que rola disk-entrega de ingressos. Esse é um show que não quero perder de jeito nenhum.

Atores Edwin Luisi, Roberto Pirillo, Carlos Bonow, Iran Malfitano e Claudio Andrade, são as estrelas do espetáculo Cinco Homens e um Segredo, com apresentações amanhã e domingo, no Teatro Plácido de Castro

TEATRO

Ir ao Teatro é sempre bom. Moramos longe, a passagem é cara demais e isso nos afasta dos bons espetáculos cada vez mais. Por isso, acho importante prestigiar os produtores locais. No geral esses produtores não ganham muito dinheiro com os espetáculos e divulgar é importante.

CINCO HOMENS…

Moisés Alencastro é um dos caras que não desiste da produção cultural. Junto com o Gigi Hanah é o responsável pela temporada em Rio Branco da peça “Cinco Homens e Um Segredo. As apresentações serão neste fim de semana –sábado 18 e domingo 19 -, no Teatro de Plácido de Castro, sempre às 19h.

…E UM SEGREDO

A peça, uma versão brasileira de “The irish curse”, de Martin Casella tem no elenco, Edwin Luisi, Roberto Pirillo, Carlos Bonow, Iran Malfitano e Claudio Andrade, que vivem os personagens-título do espetáculo.

Vamos ao teatro, meu povo??

Minha boa amiga, pastora, ajudadora, quase psicóloga, Valéria Marques Gonçalves, fez aniversário ontem. Comemorou a data ao lado do marido, o pastor Agostinho Gonçalves e dos filhos José Victor e Maria Fernanda. Parabéns, Valéria. Obrigada pelo carinho e pela amizade

HORÁRIO

Galera que gosta de viajar ou precisa de conexão permanente com outros estados: não esqueçam o horário de verão termina às zero hora deste domingo. Um alívio não ter que ficar descontando três horas a cada ligação. Importante, principalmente, para quem vai viajar.