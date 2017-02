Vereador Jakson Ramos recebe homenagem do Morhan

suporte - 16/02/2017 15:58:17

O Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan) homenageou o vereador Jakson Ramos (PT), que também é médico, pela colaboração do parlamentar como profissional a favor das pessoas atingidas pela hanseníase.

A homenagem foi feita pela presidente da entidade, Terezinha Prudêncio, que destacou a parceria do parlamentar. “Nós decidimos homenagear algumas pessoas que são importantes para o movimento. E o Dr Jakson acompanha o Morhan há muitos anos e sempre nos ajuda quando precisamos. Para mim, ele é um grande homem e um grande parceiro, por isso tenho muito respeito por ele. É alguém que mora no meu coração porque, através dele, Deus me deu uma nova chance de vida anos atrás”, disse dona Terezinha.



“A minha formação profissional me permite estar em contato constante com o Morhan e com as pessoas que são acometidas pela hanseníase. Isso acaba me tornando um amigo de cada um deles. E a dona Terezinha, pela sua história de vida e luta, por ser viúva do Bacurau, e ter sido portadora dessa doença, temos essa amizade que se iniciou na década de 90 através de atendimentos e assistência que eu prestei ao Morhan”, declarou o vereador.

O movimento dos hansenianos foi fundado há 35 anos no Acre por Francisco Augusto Vieira Nunes, o Bacurau. Foi ele o responsável pela organização e luta contra a discriminação à pessoa com a doença.