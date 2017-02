Um dia depois de confirmar realização do Carnaval, prefeitura de CZS volta atrás e cancela evento

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 16/02/2017 15:25:29 Corresponde no Vale do Juruá

Após confirmar ontem, 15, a realização do Carnaval de Rua de Cruzeiro do Sul, a prefeitura do município voltou atrás, cancelando a realização do evento. Reunidas na manhã desta quinta, inúmeras instituições, a maioria delas subordinadas ao prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB), tomaram a decisão que contraria a vontade popular.

Os principais motivos alegados foram a situação das famílias que ainda estão desabrigadas devido à cheia do Rio Juruá e a onda de violência que dominou o Estado.

O assessor de comunicação da prefeitura, Neto Vitalino, não atendeu às ligações do ac24horas.