SEST/SENAT abre processo seletivo para contratação de instrutor

Régis Paiva - regispaivajor@gmail.com 16/02/2017 08:08:19

O Serviço Social do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) divulgaram nesta quinta-feira (16) a abertura de um processo de seleção para contratação de instrutor para atuar em Rio Branco. Não foram divulgadas a quantidade de vagas, carga horária, tempo de contrato e nem o respectivo salário.

O edital foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado (DOE), página 11, edição nº 11.997. O Sest/Senat informa ser desejável Nível Superior, sem especificar a área

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação curricular, prova de conhecimentos específicos e avaliação de competências. Interessados enviar currículo até o dia 20/02/2017, entregar na Administração do SEST SENAT. O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da data do anúncio.

Os candidatos devem ter conhecimento em gestão de cursos, experiência em atividades de treinamento, domínio de informática (Windows e Pacote Office), domínio de recursos instrucionais e técnicas didático-pedagógicas, conhecimento de técnicas de avaliação de resultados de treinamento.

Caso o candidato com deficiência for aprovada no processo seletivo, este terá prioridade na contratação. No entanto, será imprescindível apresentação de laudo médico conclusivo do enquadramento no Decreto nº 3298/99 ou Certificado de reabilitação profissional emitido pelo INSS.