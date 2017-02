Seja bem vindo aos péssimos serviços da telefonia móvel no Acre

Charlene Carvalho - 16/02/2017 07:34:22

Em um mundo cada vez mais global e plano, apesar do forte crescimento do nacionalismo e das barreiras alfandegárias na Europa e nos Estados Unidos, ter um telefone que faz ligações com qualidade e internet digna não é luxo, é qualidade de vida. Seja para trabalhar, para o lazer ou diversão, ter um smartphone é necessidade básica. E rede funcionando também. Mas por aqui, essa máxima nem sempre funciona. Aliás, pra ser sincera, tá sempre falhando.

ONDE?

Provavelmente você está lendo a linda coluna no seu smartphone, com um plano precário de dados. E nem vou falar do wi-fi, pois preciso de uma coluna inteira para meu muro das lamentações virtuais nessa área. Fique sabendo – eu sei que você sabe – que não é o seu pacote de dados que é ruim. É a sua operadora que lhe cobra caro e não entrega um serviço decente.

ME AJUDE

SE você chegou aqui via link do Facebook ou do twitter, seja bem-vindo e considere a possibilidade de ter que repetir a operação. Se a foto demorar a abrir, te peço um pouco de paciência. A culpa não é minha nem do Ray (Melo), que me ajuda maravilhosamente na diagramação do espaço. E provavelmente você não estourou o consumo de internet. O serviço não é bom. E as vezes só paciência não adianta, mas me ajude, a coluna nem completou três meses e sua visualização é importante para a valorização do espaço.

QUAL É O PLANO?

Você pode me dizer que reclamar não adianta, mas uma mulher pode ter esperanças, não pode? Se eu acredito no amor, porque não acreditar que um dia essa bagaça vai melhorar e o meu pacote de dados vai funcionar? Tenha fé. Vai abrir.

BOCA NO TROMBONE

Como não sou totalmente favorável à expressão “o que não tem remédio, remediado estar”, faço aqui meu protesto contra as operadas de telefonia do Acre para que nos deixe mais perto da internet e mais longe da raiva. Vamos lá, senhores! Vocês podem melhorar.

Até lá, sigo reclamando. É meu direito. Vou usá-lo, já que no caso do pacote de dados nem sempre isso é possível. Se você concorda, compartilha (hhehehehehehee)…

GRATIDÃO

Falando em coluna, preciso agradecer a todos vocês que se achegam no banco virtual desse hospício maravilhoso chamado internet, e gastam uma parte do seu precioso tempo lendo as minhas notinhas. Obrigada, obrigada, mil vezes obrigada!!!

O.J SIMPSON

Fiquei uma semana sem olhar uma série sequer na Netflix. Uma semana inteira. Muito tempo, devo dizer. No fim de semana decidi dar uma chance para “O Povo contra O.J. Simpson”. Não tinha muitas expectativas. Gostei. Baseada no livro “The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson”, a série em nove capítulos faz parte da antologia, American Crime Story e narra o julgamento do jogador americano, o primeiro júri com transmissão ao vivo pela TV, e seus meandros.

KARDASHIAN

Se você é fã das irmãs Kardashian, assistir a história do julgamento de O.J. Simpson nos apresenta, com um belo verniz de Kris Jenner, é claro, a primeira grande exposição do clã na mídia americana. Tudo começou ali, em 1995, graças à amizade de Robert Kardashian com o jogador. Acusado de matar a ex-mulher e um outro rapaz, O.J. foi absolvido. Anos depois foi preso por sequestro e roubo e hoje está preso.

FEITO COM AMOR

Milvia Regiany Silva é uma das pessoas mais doces que conheço. Mulher de fibra, guerreira, batalhadora, tem uma mão divina para cozinha. Um dom de família. Um dom precioso. Visionária, Milvia tem investido em um mercado que só cresce: o de alimentos saudáveis.

FREE

Provei uma das receitas da Milvia esta semana. Pão sem glúten, sem gordura e sem lactose. É delicioso. Leve e saudável. Vale a pena experimentar. Faz bem pra saúde, faz bem pra dieta e é pão, minha gente!!

Tem coisa mais maravilhosa do que comer pão sem culpa? Então…

COMIDA BOA

Esse nicho da comida saudável tem gerado bons pequenos negócios em Rio Branco. Tem um rapaz, o Santiago Queiroz, que faz um bacon defumado e natural de excelente qualidade e bem recomendado pela turma da Low Carb. Já é fácil achar ovo e galinha caipira em vários locais, além de verduras orgânicas no mercado e até numa quitanda recém-inaugurada no Bosque.

VALENTINE’S DAY

Ontem foi dia de mimimi na internet brasileira. O motivo? Muita gente tem comemorado cada vez mais por aqui o Valentine’s Day (Dia dos Namorados na América do Norte e na Europa). Houve quem dissesse até que era apropriação de cultura alheia. Ai, ai, ai… Santa paciência Batman!

NÃO PODE? PODE SIM

Sinceramente acho esse patrulhamento um saco. Pessoa comemora dia das bruxas, uma tradição totalmente externa à cultura brasileira, mas critica o amigo que celebra o Valentine’s Day no Instagram. Na boa? Tem uma pitadinha de recalque nisso. Minha pessoa, se namorado tivesse, postava fácil, fácil fotenha como Neymar e Bruna Marquezine no 14 de fevereiro e no 12 de junho. Deixa o povo ser feliz e escancarar o amor nas redes sociais, pessoas!