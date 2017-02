Sebastião Viana elogia Segurança Pública e diz que a cidade está “tranquila e monitorada”

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 16/02/2017 14:45:00

O governador Sebastião Viana comentou em sua página no Facebook, um dia após as ações policiais contra as facções criminosas que incendiaram ônibus em Rio Branco, que a cidade está “tranquila e monitorada”. “Em meu nome e, em nome do Governo, obrigado a cada policial que defende o nosso Acre, nossa comunidade.

União, missão constitucional e paz”, completou.

Nesta quarta-feira, 15, após elogiar a ação da Segurança do Estado, Viana disse que vida na capital havia voltado a “normalidade”.

Quatro ônibus foram incendiados na noite da última terça-feira, 13, em Rio Branco. O primeiro ocorreu por volta das 19h, no bairro Recanto dos Buritis, os demais ocorreram por volta das 23h, nos bairros Taquari, Jequitibá, e Ilson Ribeiro. Os veículos tiveram perda total.

Também foi registrada uma tentativa de incêndio no ônibus que faz a linha do Aeroporto Velho, nas proximidades do Ginásio Coberto.

Por causa da ação dos bandidos, os ônibus circularam ontem à noite e na madrugada desta quinta-feira, escoltados pela polícia.