Polícia Civil apresenta 15 pessoas presas por vários crimes

A Polícia Civil em Rio Branco, apresentou na manhã desta quinta feira (16), 15 pessoas presas por ordem da justiça, que são acusadas por diversos crimes. Nos últimos dias, os policiais cumpriram 40 mandados de prisão, busca e apreensão.

Dos 15 presos, 13 foram apresentados em coletiva de imprensa, mas as autoridades não souberam definir claramente, qual dos presos tem ligação ou participação direta aos incêndios dos ônibus destruídos na última terça feira.

Josemar Portes, sub secretário de Segurança, disse que as prisões foi uma resposta das Forças de Segurança á sociedade, devolvendo a ordem e a tranquilidade na capital do Acre.

O delegado que coordenou a ação policial, Nilton Boscaro, disse que a polícia já vinha monitorando os suspeitos, que integram facções criminosas, e que independente dos ataques aos coletivos, os mandados seriam cumpridos.