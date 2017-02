Homem corre atrás de bandido após assalto e leva tiro na cabeça

Da redação ac24horas - 16/02/2017 15:36:59

A polícia recomenda que ninguém deve reagir a assaltos, mas nem todo mundo segue esta sugestão. Um exemplo foi o caso de de um homem identificado como ‘Antônio’, que foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB) em estado grave após tentar ajudar uma pessoa que foi assaltada no bairro Sobral.

Segundo informações de populares, o homem estaria numa igreja evangélica que fica nas proximidades da escola João Paulo II, quando tentou correr atrás do assaltante. De posse de uma arma de fogo, o suspeito teria cometido um assalto a um adolescente e roubado seu celular, quando o homem tentou perseguir o acusado.

Com uma arma em punho, mesmo correndo, o suspeito atirou contra a vítima que foi atingida na cabeça. Duas unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e o idoso foi levado ao hospital. Policiais estiveram no local e após a coleta de informações saíram em busca do criminoso.