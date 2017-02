Em Assis Brasil, nível das águas do Rio Acre diminui três metros

Da redação ac24horas - 16/02/2017 13:59:44

O nível do Rio Acre, em Assis Brasil, na fronteira com o Peru, se reduziu em três metros, segundo dados da Defesa Civil do município, chegando a marcar, nesta quinta-feira, dia 16, a cota de 7,75 metros. Lá, o alerta é atingido com a marca de 11,30 metros.

Na contramão, o nível do manancial, em Rio Branco, aumentou dois centímetros, mas a expectativa é que a elevação continua até o fim de semana, visto que toda a água que sai da região de fronteira vem para a Capital acreana, seguindo depois para Boca do Acre, no Amazonas.

Se em Rio Branco o nível atingir 12 metros, será iniciada a execução do Plano de Contingência elaborado pela Prefeitura de Rio Branco.