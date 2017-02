Com policiamento reforçado, Segurança registra apenas três tentativas de incêndio

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 16/02/2017 07:55:24

Funcionou o esforço conjunto das policiais comandadas pelo secretário de segurança pública do Acre, Emylson Farias. A cidade de Rio Branco viveu uma noite de quarta-feira relativamente tranquila e a Segurança não registrou novos incêndios de ônibus como os que foram registrados na noite de terça-feira, após a morte de três supostos membros de facções em confronto com policiais do BOPE da Polícia Militar.

Segundo informações oficiais da Secretaria de Segurança, uma casa abandonada foi incendiada no bairro Montanhês, com perda total. Outra tentativa de incêndio aconteceu no prédio do Ceja do Aeroporto Velho, controlado. Uma tentativa de incêndio no Centro Lydia Hammer, que foi controlado e uma terceira tentativa de incêndio em uma loja de bicicletas em Tarauacá.