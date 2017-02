Caso Juruna seja cassado, Afonso assume cargo

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 16/02/2017 08:13:33

Em uma eventual cassação do vereador José Carlos Juruna (PSL), preso nesta quarta-feira, 15, assumiria a vaga deixada no parlamento, o economista José Afonso Vasconcelos Fernandes, o Afonso, candidato a vereador pelo PMB nas eleições de 2016. Ele obteve 1.442 votos na coligação PSL/PMB e é o suplente de Juruna, eleito com 1.922 votos.

Afonso que já foi filiado ao PSDC estaria se movimentando nos bastidores. Ele teria, inclusive, contratado uma banca de advogados.

O presidente da Comissão de Ética da Câmara de Rio Branco, Emerson Jarude, que é colega de partido de Juruna, estaria sendo aconselhado por seus pares a pôr panos quentes num eventual processo contra Juruna, embora tenha assinalado, a priori, que a Câmara deve se posicionar sobre caso.

A prisão de Juruna

O vereador José Carlos Juruna (PSL) se apresentou na Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, na Via Verde, na tarde desta quarta-feira, 15, acompanhando do presidente da Câmara, Manuel Marcos (PRB).

Após se apresentar à Justiça, ele foi conduzido ao quartel do Batalhão da Polícia Ambiental.

O advogado Valdir Perazzo, que atua na defesa do vereador Juruna (PSL), impetrou um habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça pedindo a suspensão do mandado de prisão expedido pela Justiça do Acre.

Juruna foi condenado por crimes como peculato e tráfico de influência. Na manhã desta quarta-feira, 15, policiais civis estiveram na Casa para cumprir o mandado, mas o vereador fugiu pelas portas do fundo da Câmara minutos antes da equipe da Polícia Civil chegar.