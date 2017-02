Casa é incendiada durante a noite no município de Brasiléia

Da Redação - 16/02/2017 08:30:09

Uma casa localizada na comunidade Nazaré, em Brasiléia, foi incendiada na noite desta quarta-feira, dia 15. Mesmo com o apoio de moradores e equipe dos Bombeiros do 5º Batalhão, não adiantou muita coisa. O site O Alto Are reportou a situação e revelou que a residência não possuía luz elétrica, o que negativa as chances de um curto circuito.

A suspeita recai sobre um dos proprietários, identificado como Henrique, que já havia prometido queimar a casa, por não aceitar o rompimento do relacionamento com a mulher. Agora, os filhos dele e da ex-esposa não têm onde dormir ou roupas para se vestir. A família está em busca de ajuda.

Tudo o que havia dentro da casa, como roupas, móveis, fogão, cama e objetos pessoais, foram consumidos pelo fogo. Policiais militares foram até o local para buscar informações sobre o sinistro e souberam que a esposa, apenas identificada como Ena, não estava no local com os filhos menores na hora do acidente.