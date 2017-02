Segurança do Acre deverá receber R$ 70 milhões para reestruturação da força policial, destaca Alan Rick

15/02/2017

O deputado federal Alan Rick (PRB) participou de reunião da bancada federal do Acre com secretário nacional de segurança pública, do Ministério da Justiça, Celso Perioli. Na pauta, o debate de ações prioritárias para investimentos da emenda de bancada nº 71020002 – recursos para fortalecimento da política nacional de segurança pública – e destacou que o Estado deverá receber R$ 70 milhões para reestruturação da força policial. As medidas deverão envolver as autoridades acreanas de segurança.

“Os recursos deverão chegar para resolver vários problemas que o Estado enfrenta neste momento de combate à violência que é disseminada por integrantes de facções que entraram numa disputa preocupante para comandar o crime organizado no Acre. Este é um momento marcado pela união de toda bancada em torno de medidas que podem garantir a paz e a tranquilidade das famílias acreanas. Estamos trabalhando para que estes recursos sejam liberados e investidos nas polícias”, diz Alan Rick.



Segundo o parlamentar, Celso Perioli garantiu que o Plano Nacional de Segurança Pública está sendo estruturado a medida em que os representantes do estado e as forças policiais são ouvidas. Ele destacou que o trabalho será realizado em conjuntos e que o governo federal tem total interesse em agilizar o processo como forma de reforçar a segurança em todo o país. “O Acre será contemplado dentro deste plano nacional para promover a pacificação das cidades e o fortalecimento das policias”.

Celso Perioli garantiu ainda que a força nacional de segurança será ampliada para o combate ao tráfico e descaminho nas fronteiras, medida que deve beneficiar diretamente os municípios acreanos. “A faixa de fronteira do Acre é extensa e vulnerável. Sabemos que constantemente prisões de traficantes e apreensões de drogas acontecem no Estado. O Plano Nacional de Segurança Pública vai reforçar este trabalho e garantir que o Estado não seja uma rota do narcotráfico”, finaliza Alan Rick.