Secretaria confisca equipamentos e doa à trabalhadores

João Renato Jácome - 15/02/2017 17:29:29

Após ações de fiscalização, ao menos 10 famílias beneficiadas anteriormente com equipamentos da Secretaria de Pequenas Negócios (SEPN) tiveram de devolver os kits recebidos. Esses beneficiados não estavam utilizando os materiais, o que é vedado pelos regras do órgão.

Segundo informou a pasta, nessa semana, com a devolução dos equipamentos, outras dez famílias puderam ser beneficiadas. Essas pessoas terão direito a uso dos kits por um período de dois anos. As informações estão no site da Secretaria de Comunicação do Acre (Secom).

“Por esse período nós acompanhamos o progresso. Se depois de dois anos constatarmos que o beneficiário não obteve êxito com o negócio, recolhemos o equipamento. Já se ele estiver tendo sucesso, torna-se dono permanentemente”, explicou o secretário Henry Nogueira.

Beneficiado, o autônomo André do Nascimento Vitor, que recebeu um carrinho de água de coco, diz que espera lucrar mensalmente até R$ 3 mil. “Eu já tenho um ponto pra começar a vender e já vou comprar as garrafinhas pra vender água de coco”, comentou.