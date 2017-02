“Se o governo não investir numa educação de qualidade vai ter que investir em presídios”, diz Jesus

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 15/02/2017 12:26:53

O deputado Jesus Sérgio (PDT) acredita que parte dos problemas enfrentados pelo Acre na área de segurança estariam ligados a questão da qualidade na educação oferecida pelo Estado. “Se o país não investir numa educação de qualidade vai ter que investir na construção de presídios”, destaca o parlamentar governista.

Para o aliado de Sebastião Viana, “o que está acontecendo é falta de educação de qualidade para que as crianças entrem na escola e saiam preparadas. A maioria das crianças abandonas as escolas e não chega a concluir ensino fundamental e médio na rede pública estadual de ensino”, destaca o deputado que é professor.

Jesus Sérgio Acredita que o ensino oferecido no Acre não compete com os demais estados. “A maioria de nossos juízes, delegados estão vindos de fora, porque os nossos jovens não têm capacidade de competir com a educação oferecida pelos outros estados. Conheço a realidade da educação local”, finaliza o parlamentar.