Rede Sustentabilidade, de Rio Branco, vai pedir a cassação do vereador José Carlos Juruna, do PSL

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 15/02/2017 16:29:26

A Rede Sustentabilidade vai pedir a cassação do vereador Juruna (PSL), informou o porta-voz do partido, Carlos Gomes, em discurso no plenário da Câmara de Vereadores durante debate sobre a tarifa de ônibus.

Juruna foi condenado por crimes como peculato e tráfico de influência. Na manhã desta quarta-feira, 15, policiais civis estiveram na Casa para cumprir o mandado de prisão expedido na sexta-feira, mas o vereador fugiu pelas portas do fundo da Câmara minutos antes da equipe da Polícia Civil chegar.

Juruna é acusado, entre outras coisas, de receber propina para ajudar em vendas ilegais de lotes do complexo de camelos da Capital. Ao lado da funcionária da prefeitura, Maria do Socorro de Albuquerque, o agora vereador, que é presidente do sindicato da categoria, chegava a cobrar R$ 400 de cada um dos que tinham interesse em comprar pontos comerciais naquela região.

As informações estão num parecer do Ministério Público Estadual (MPE), ao qual ac24hroas teve acesso com exclusividade. Pela posição do MPE, de cara, já foi negada a solicitação de nulidade do processo em que José Carlos está inserido. Ele alegava ao Judiciário uma espécie de “cerceamento de defesa”, tese não compreendida pelos magistrados.