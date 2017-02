Publicado resultado da etapa de entrevista do processo seletivo do Secretaria de Gestão

Os candidatos poderão interpor Recurso contra o resultado provisório da entrevista, em única e última instância, no período de 16 a 17 de fevereiro de 2017, em petição dirigida ao Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, no endereço eletrônico do Portal do Governo do Estado do Acre( www.ac.gov.br ) na área de Editais / Editais em Andamento/ISE.