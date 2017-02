Policial diz que falta combustível para viaturas da PM de CZS; comandante da corporação nega

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 15/02/2017 16:08:38 Corresponde no Vale do Juruá

Um policial militar que pediu para não ter o nome revelado denunciou ao ac24horas que as viaturas suspenderam parte das rondas por falta de combustível. Algumas ocorrências também teriam deixado de ser atendidas por essa razão, assegurou.

O comandante da Polícia Militar em Cruzeiro do Sul, Major Lázaro Moura, negou que quaisquer ocorrências tenham deixado de ser atendidas. Em relação à falta de combustível, ele explicou que a falta do produto no posto em que as viaturas são abastecidas levou à redução temporária no fornecimento – o que já foi restabelecido.

Ainda assim, segundo o Major, o proprietário do posto providenciou de outra empresa a gasolina necessária à continuidade do trabalho feito pela PM e o Corpo de Bombeiros.

Mas o principal problema enfrentado pelo comando da Polícia Militar no município continua sendo a manutenção das viaturas, admitiu o comandante. Para reparar os veículos, a instituição depende de recursos enviados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública – o que nem sempre acontece com a agilidade necessária.

“Compreendemos a crise econômica pela qual passa o país, e isso, claro, infelilzmente reflete nas ações do governo estadual”, justificou ele.

Por uma questão de estratégica, o Major disse que não poderia informar a quantidade de viaturas atualmente em operação, e nem quantas delas estão paradas à espera de reparo.