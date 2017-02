Polícia encontra corpo de uma jovem em mato no Taquari

Da redação ac24horas - 15/02/2017 13:24:17

A polícia encontrou na manhã desta segunda-feira (15), o corpo de uma jovem que teria entre 14 e 18 anos, em estado de decomposição, em um matagal no bairro Taquari, no Segundo Distrito do município de Rio Branco.

O Centro Integrado em Operações (CIOSP) recebeu a informação de um popular. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o corpo em um matagal atrás da Chácara Santa Bruna, com sinais de perfuração feitas por arma branca.

Peritos do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e o corpo após a perícia deverá ser removido para os procedimentos de identificação. Nenhum documento foi encontrado junto ao cadáver que pudesse identifica-la.

O caso está sendo acompanhado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP)