O vergonhoso jogo do empurra-empurra na BR-364

Luis Carlos Moreira Jorge - 15/02/2017 01:01:54

Que o DERACRE e as empresas que trabalharam na rodovia 364, que em alguns trechos se transformou num ramal de atoleiros, fez um serviço de péssima qualidade, nem se discute. Tivesse feito um serviço de vergonha não estava assim. Mas aí morreu Nero. A responsabilidade agora é do DNIT. E está também fazendo um serviço porco. Quem denuncia é o deputado Luiza Gonzaga (PSDB), que acusa o órgão de estar se limitando a jogas pedras nos trechos críticos que, com a passagem de caminhões terminam rolando para a lateral e o buraco continua. “Não resolveram nada”. Foram anunciados 747 mil reais para o serviço de recuperação. “Quero saber como estão sendo aplicados”, dispara Gonzaga (foto). E para complicar, desmentiu o deputado Nicolau Junior (PP) de que o projeto para recuperação estava pronto. “Não tem projeto algum feito e nem prazo para a sua elaboração, quem me disse foi o Superintendente do DNIT, Sérgio Mamanny. Se não tem projeto, como falar em refazer a BR-364?”, indaga Luiz Gonzaga em tom de revolta, lembrando que, não vai esconder erros de ninguém. Citou o fato preocupante de que entre Rio Branco-Cruzeiro do Sul um ônibus leva 24 horas para cobrir o percurso. Desmentiu que tinha seis frentes de serviço na rodovia. “Passei na estrada é só vi uma frente e o serviço é jogar pedra no lamaçal, que não melhora em nada. Com o Gonzaguinha, o pau que bate em Chico bate em Francisco.

Foco na coerência

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) está focando na coerência. Cobrou responsabilidade do DERACRE pelo péssimo serviço na BR-364 e está cobrando responsabilidade pelo péssimo serviço de recuperação que o DNIT está fazendo na rodovia. Está mantendo uma posição imparcial.

Não está em discussão

O deputado Nicolau Junior (PP) costuma fazer a defesa da capacidade técnica do responsável regional do DNIT, Thiago Caetano, quando se cobra uma ação do órgão. Não se discute sua excelente capacitação profissional, mas se discute que o DNIT não está dando conta do recado.

Notícia grave

O deputado Raimundinho da Saúde (PTN) alertou que, o setor de nefrologia pode parar nos próximos 3 dias por falta de insumos. Seria um fato grave, muito grave. Acionamos o celular do secretário Gemil Junior para ouvir sua versão e não atendeu.

Outra notícia grave

Se o secretário Gemil Junior tivesse retornado a ligação, também ia lhe perguntar sobre a denúncia do deputado Nelson Sales (PV) de que o HOSMAC encerrará o seu atendimento ambulatorial no dia 31 de março, o que prejudicará 71 mil pacientes psiquiátricos.

Apanhou de todos os lados

Os deputados se sucederam ontem na tribuna para criticar e bater no diretor do DERACRE, Cristovão Pontes, pela sua declaração que os deputados só pedem ações do órgão e não mandam dinheiro. Quem tem que manter o órgão funcionando na plenitude é o governo.

Leila Galvão na berlinda

A oposição aproveitou e criou um factóide de que, por a deputada Leila Galvão (PT) ter apresentado reivindicações ao DERACRE nas últimas sessões, a grosseria do diretor Cristovão Pontes seria endereçada a ela. A oposição está no seu papel de fustigar o governo.

Defesa leve

Até o líder do governo, deputado Daniel Zen (PT), mesmo reconhecendo a urbanidade do diretor Cristovão Pontes no trato com os políticos, considerou que a sua postagem foi infeliz, porque é através das Indicações que os deputados levam os pleitos da população.

Falando de DERACRE

E já que o assunto principal ontem na Aleac foi o DERACRE, aproveitamos para lembrar que as estradas para Porto Acre e Plácido de Castro estão sendo tomadas por buracos e pelo matagal nas suas laterais.

Reconhecimento merecido

A deputada Maria Antonia (PROS) teve a sua luta na defesa dos hansenianos reconhecida ao receber em Manaus, da direção nacional do movimento, um diploma de honra ao mérito pelo seu trabalho desprovido de ambição, na defesa dos que foram atingidos pela doença.

Pensão vitalícia

O hansenianos, pela Lei 11520 do então senador Tião Viana, ganharam uma pensão vitalícia.

Depois não reclame

Chega a informação de que, estariam prometendo vagas em troca de votos em 2018 para deputado, aos que vão fazer o concurso do ISIS. Não dou o nome do santo por falta de provas, mas dou o alerta porque já tem gente pensando em fazer a denúncia ao MP.

Um complô contra bittar

O jornalista Evandro Cordeiro, ligado ao deputado Márcio Bittar (PSDB), comentava ontem que, há na oposição um “complô” para brecar a sua candidatura ao Senado. “O Márcio só tem uma convicção plena, a de que disputará uma cadeira de senador e ninguém impede”, avisou.

Não sei é, mas tudo indica

O prefeito Marcus Alexandre está presente nas frentes de serviço como se estivesse no início do primeiro mandato. Não sei se é, mas tudo indica que, é uma estratégia para solidificar ainda mais seu prestígio no maior colégio eleitoral para depois ir para o interior.

Posições definidas

Thiago Machado, uma das figuras mais educadas que conheço, será candidato a deputado estadual e o seu irmão, o deputado Eber Machado (PSDC), tentará um mandato na Câmara Federal. O Eber só tem que fugir da chapa do PT, para não ter o mesmo destino do PEN.

Confusão para mais de metro

Todos os cincos que até aqui colocaram os seus nomes como candidatos ao Senado não falam em recuar. Isso terminará numa grande confusão, se os dirigentes da oposição não buscarem um entendimento, que não é fácil porque sempre fere interesse de alguém. É o quadro.

Uma voz na oposição

Batendo um papo ontem com um atuante deputado da oposição, na sua análise sobre 2018, dizia que, nunca a oposição esteve tão perto de ganhar o governo como está com o senador Gladson Cameli (PP), mas ressalvou: “se esse Marcus Alexandre for candidato, não será moleza”. Uma observação bem desprovida de partidarismo.

Querem ganhar com essa oposição?

O vereador Clésio Moreira (PSDB) justifica a sua assinatura na CEI que investigará os aditivos entre a PMRB e as empresas de transportes por “pressão da imprensa”. Eu pensei que tinha assinado por ter compromisso com a oposição e com a direção partidária. Enganei-me!

Tem que ter lado

Como vereador jamais assinaria nenhum pedido de investigação sem convicção e por mera pressão da imprensa. Até porque o vereador não foi eleito para seguir o que pensa a imprensa, mas para estar afinado com as aspirações da oposição. Foi para isso que ele foi eleito.

Reação natural

Quando a Polícia Militar num confronto com marginais faz vítimas é porque age em legítima defesa, ação que é amparada pela lei penal. Apenas reage contra os que atiram primeiro.

O beneficiado é o usuário

O prefeito Marcus Alexandre vai mandar para a Câmara Municipal de Rio Branco um projeto de lei para possibilitar que as passagens de ônibus sejam fixadas em $3,50 e a tarifa aos estudantes continue em 1 real. O subsídio passará dos 6 milhões de reais por ano e virá do caixa municipal. É uma proposta que não vejo motivo para os vereadores votarem contra.

Água na fervura

Quando eu fui vereador havia na capital um monopólio do transporte coletivo, numa situação idêntica a de hoje, em que os donos da empresa faziam o que queriam. Apresentei um Anteprojeto de Lei, a prefeita Iolanda Lima acatou, e o monopólio foi quebrado Vieram novas empresas e acabou a zorra. Quando há concorrência no mercado ganha o usuário.

Saúde, Romildo!

Foi ontem visitar o ex-governador Romildo Magalhães, que passou por delicada cirurgia no coração, saiu da UTI e está em recuperação. É um tipo de cirurgia só feita em grandes centros. Na medicina de ponta o Acre avançou muito nos últimos 3 anos, é um fato inegável.

Chega de feriado

Concordo com o projeto do deputado Heitor Junior (PDT) que acaba com os feriados do Dia do Evangélico e do Dia do Católico. As datas seriam apenas figurativas. E que daqui há pouco teremos feriados em homenagem às demais religiões. Dois feriados sem sentido.

Em consonância com o povo

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Manuel Marcos (PRB), está em consonância com a população quando diz ser contra o reajuste da tarifa de ônibus e a favor dos estudantes pagarem apenas 1 real pela passagem.

Meter a chave na porta

Tenho acompanhado as pressões para que os vereadores acabem com a CEI. Acho que não vão encontrar nenhuma ilegalidade praticada pelo prefeito Marcus Alexandre, porque o MP já se debruçou por duas vezes nos aditivos entre a PMRB e as empresas de ônibus, mas a CEI é um instrumento do parlamento que, se os vereadores desistirem, para que servirá a Câmara Municipal de Rio Branco? Para discursos de caras e bocas? Isso pode ser feito em qualquer esquina. Os vereadores não podem abrir mão do que possuem de mais sagrado que, é o direito de investigar, de legislar, não importando qual será o desfecho dos atos praticados. A maior balela é que a CEI pode causar desempregos no setor, que não tem mais nem os cobradores.