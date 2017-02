Jogando com muita disposição, Rio Branco bate o Figueirense e avança para segunda fase da Copa do Brasil

Jogando com muita disposição, o Estrelao bateu o Figueirense, favorito á vaga, e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil.

O Estrelão, que fez o primeiro jogo oficial dá temporada, de tão entrosado e disposto em campo, parecia que vinha de uma sequência de jogos.

Os visitantes, que no domingo haviam vencido o Criciúma pelo campeonato catarinense, jogaram com o regulamento “debaixo do braço”, já que o empate classificava os catarinenses.

Mas o alvo rubro foi ousado. Com Anselmo e Giovani inspirados no setor de criação, o time acreano teve maior posse de bola e criou as jogadas mais perigosas no primeiro e no segundo tempo.