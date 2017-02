Força da Segurança Pública anuncia ações enérgicas para combater ataques criminosos no Acre

Jairo Barbosa - 15/02/2017 09:55:26

Ao lado dos comandantes dá Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, IAPEN e Polícia Civil, o secretário de Segurança do Estado Emilson Farias disse em entrevista coletiva na manhã desta quarta feira (15) que o estado vai jogar duro contra o que chamou de “poder paralelo”, se referindo aos ataques criminosos que incendiaram seis ônibus de ontem para hoje na capital do Acre.

Farias engrossou o tom da conversa e disse que a polícia já está cumprindo medidas judiciais para responsabilizar os mandantes e os executores dos crimes registrados desde ontem.

” Vamos aplicar o enfrentamento mais duro que usamos até agora. Aqui tem lei, tem ordem. Não vamos receber com flores aqueles que nos atacam. Desde ontem a nossa equipe não dorme mais até que essa situação seja normalizada. Isso sou representa um ataque covarde, mas não vamos recuar. Esse tipo de covardia vamos combater”, disse Farias.

O secretário anunciou que de imediato foram colocados nas ruas quinhentos policiais que irão permanecer em sistema de plantão por tempo indeterminado. Disse ainda que as forças policiais do Estado vai receber o apoio de homens do Exército, da PRF e da Polícia Federal.

Para garantir que a frota do sistema coletivo circule normalmente, foram colocados policiais dentro dos carros para evitar novos ataques.

Ainda segundo Farias, existe uma possibilidade dos ataques aos ônibus estarem ligados á morte de três criminosos de uma facção, mas ele disse que essa informação não é oficial.