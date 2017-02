Faltam médicos plantonistas no Ary Rodrigues, denuncia deputado

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 15/02/2017 13:10:42

A falta de profissionais na área de saúde é uma preocupação da população da maioria dos municípios do Acre. O deputado André Vale (PRB) fez um relato da situação que ele classifica como crítica no hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomar. De acordo com o parlamentar faltam médicos plantonistas para atender na unidade de saúde.

“Na última quinta feira visitei o Hospital Ary Rodrigues e presenciei a falta de médicos plantonistas. Fui abordado por uma senhora chorando com uma criança nos braços. A criança deu entrada com febre e a única coisa que receitaram foi uma dipirona, já que não havia médico de plantão para fazer a consulta”, destaca André Vale.

Segundo o deputado, o hospital de Senador Guiomard atende o município de capixaba e localidade próximas. “Vou apresentar uma indicação junto a secretaria de saúde para que providencie mais médicos para atender a comunidade. Se continuar desta forma, a pessoa vai ter que escolher o dia que vai poder adoecer”, ressalta.

André Vale afirma que o hospital disponibiliza de plantonistas apenas em dois dias na semana. “Venho atender ao apelo da comunidade do município de Senador Guiomard, que entre outros problemas sofre com a falta de iluminação pública, Além do Estado, a prefeitura também precisa melhorar a infraestrutura para o hospital”, finaliza.