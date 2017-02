Detran aplicada penalidade de multa a quase 90 motoristas

Da redação ac24horas - 15/02/2017 10:10:52

Mais um edital de Notificação de penalidade de multa por infração de trânsito foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 15. A lista contém 89 nomes e, segundo a publicação, as multas poderão ser pagas com 20% de desconto.

Quem preferir pode recorrer a partir da publicação deste edital, no prazo de 30 dias, interpondo recurso de multa, por escrito, perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações – Jari/Acre.