Deputado Rocha recebe prefeitos do interior do Acre para discutir emendas parlamentares

Régis Paiva - regispaivajor@gmail.com 15/02/2017 14:02:46

O deputado federal Major Rocha (PSDB) recebeu em seu gabinete, na manhã desta quarta-feira (15), três prefeitos de cidades do interior do Acre para discutirem a inclusão de recursos para as cidades por via das emendas parlamentares ao orçamento da União. Os prefeitos de o prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno (PROS), o prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores (PSB), prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros e o prefeito de Porto Walter, Zezinho Barbary (PMDB) expuseram as necessidades de seus municípios ao parlamentar e solicitaram o apoio financeiro para investimentos nas cidades.

O deputado Rocha disse estar à disposição de todas os acreanos, não fazendo distinção em relação ao partido do gestor municipal e revelou que vai atender as demandas dentro das possibilidades. “Não vemos sigla partidária em nosso trabalho, mas vemos como podemos ajudar aos bons gestores para que a população do Acre possa ter mais e melhores condições de vida, principalmente as pequenas cidades, muito carentes de investimentos”, afirmou o deputado.