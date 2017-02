Deputado pede urgência na ampliação do setor de nefrologia

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 15/02/2017 12:52:16

O deputado estadual Raimundinho da Saúde (PTN) que integra a Comissão de Saúde da Aleac fez um relato da visita que os deputados fizeram ao setor de nefrologia do Hospital das Clínicas de Rio Branco, após ser procurado pelo presidente da Associação dos pacientes renais crônicos, que denunciou que estaria faltando material para realizar o tratamento de hemodiálise na unidade de saúde estadual.

“Acompanhei o presidente da associação e a enfermeira chefe do setor de nefrologia e outros gestores do HC. Os pacientes estão agradecidos pelo tratamento. De fato, todos os meses chega uma carreta de material que o fornecedor só libera quando é pago. Quando a carreta chega, antes de desembarcar tem que pagar o material para atender 245 pacientes que fazem tratamento em quatro turnos na unidade”, diz o deputado.

Segundo Raimundinho da Saúde, “é preciso fazer urgentemente a ampliação do setor de nefrologia com no mínimo mais 15 máquinas. Se um paciente de outros hospitais precisar fazer diálise não tem máquina disponível. Solicitou parte de emendas do deputado Léo de Brito (PT). Pedi para que ele ceda parte de suas emendas para ampliar o setor de hemodiálise do Hospital das Clínicas”, destaca.

A questão da segurança dos pacientes também preocupa o deputado. “Pacientes que saíram da sessão de diálise foram assaltados quando embarcavam na van que os transporta na madrugada. Encaminharei um ofício para Secretaria de Segurança, solicitando mais segurança para os pacientes chegarem sem ser molestados em suas casas. É preciso garantir o mínimo de conforto para essas pessoas fragilizadas”.

Os profissionais que desempenham suas funções no setor de nefrologia estão preocupados com o prazo que que a recomendação do MP deu para o desligamento de suas funções. “É preciso dilatar o contrato de profissionais que estão sendo demitidos pelo menos por três meses para que possam treinar outros servidores. As máquinas salvam vidas, mas podem matar em dois ou três segundos”, finaliza Raimundinho.