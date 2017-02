Depois de ataques de incendiários, ônibus circulam escoltados pela Polícia Militar em Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 15/02/2017 20:51:35

Pelo menos 70 policiais militares farão a escolta dos ônibus em Rio Branco na noite desta quarta-feira, 15, e na madrugada desta quinta-feira, 16, até o horário final de circulação dos veículos, por volta de 1h30.

Alguns ônibus que fazem linhas consideradas mais perigosas estarão com policiais a bordo, informou o diretor-presidente do RBTrans, Gabriel Forneck.

Os policiais acompanharão os veículos até as garagens das empresas.

“Queremos informar que está garantida o funcionamento normal das linhas com toda a segurança necessária. Também será feito o policiamento no entorno das garagens”, disse o diretor-presidente do RBTrans, Rodrigo Forneck.

A ação de segurança ocorre depois dos ataques a ônibus ocorridos na noite desta terça-feira, quando foram incendiados cinco veículos em diferentes bairros da capital.