Depois de 22 anos, Companhia de Selva ainda deve permanecer como gestora da verba de mídia

Régis Paiva - regispaivajor@gmail.com 15/02/2017 09:21:36

Trazida ao Estado pelo ex-governador Orleir Cameli, a Cia de Selva gerencia uma conta de propaganda oficial maior que orçamento da Polícia Militar e estimada em R$ 14 milhões

Qual a empresa de comunicação que não gostaria de gerenciar a maior conta de publicidade de um Estado? Mesmo tendo encontrado um adversário na disputa, tudo indica que a Companhia de Selva ainda vai permanecer por mais um período como gestora da verba de mídia do governo Estado. A comissão composta por jornalistas, alguns com clara vinculação ao governo do Estado, considerou a proposta da eterna gestora bem superior à da concorrente.

A Cia de Selva foi denunciada no final do ano de 2017 pelo Ministério Público Federal (MPF/AC), por ter feito pagamentos irregulares por meio de empresas laranjas a um grupo de mídia do Estado e na casa de R$ 15 milhões. Destes valores, R$ 3 milhões seriam de recursos da Prefeitura da capital e R$ 12 milhões do Estado. O caso está tramitando.

Mesmo com este agravante, a Subcomissão Técnica da Comissão Permanente de Licitação classificou a proposta técnica da empresa Cia de Selva com nota final de 91,2, atribuindo a P.W.S. PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA nota técnica final de 86,57. Contudo, não cabe a comissão técnica analisar outros itens, como a idoneidade.

A CPL concedeu prazo de cinco dias úteis para recurso do resultado e o processo ainda pode se arrastar até ter uma definição e a assinatura do novo contrato. Contudo, isso pode ser apenas uma formalidade a partir da decisão da subcomissão.

Trazida ao Estado pelo ex-governador Orleir Cameli, para quem desenvolveu toda a campanha eleitoral, a Cia de Selva gerencia há 22 anos a maior conta de propaganda do Estado, cujo orçamento é superior ao da Polícia Militar e estimado em R$ 14,6 milhões. Todos os pagamentos e contratos de divulgação são centralizados e realizados pela empresa e, ao que tudo indica, vão permanecer como estão.