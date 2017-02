Com medo de novos ataques, motoristas de ônibus param coletivos e população fica sem Transportes

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Os usuários do transporte coletivo em Rio Branco ficaram sem o serviço no início da manhã desta quarta feira (15), por causa das onda de ataques iniciados na noite de ontem que resultaram no incêndio de cinco veículos.

As empresas colocaram a frota na rua por volta das 5 horas da manha. Meia hora depois, um ônibus da empresa Floresta foi incendiado no final da linha do Belo Jardim.

Imediatamente os motoristas rumaram para os terminais de integração onde pararam toda a frota.

Milhares de passageiros estão desde cedo nos pontos de ônibus aguardando pelos coletivos que ainda não estão circulando. Segundo a diretoria do Sindicato da categoria, motoristas e cobradores só irão retornar ao trabalho quando tiverem garantias de segurança nas linhas.