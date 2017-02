Cinco ataques coordenados destruíram por completo três ônibus do sistema de transporte coletivo

Recanto dos Buritis

O primeiro ônibus incendiado na onda de ataques aos coletivos foi no bairro Recanto dos Buritis. Por volta de 20 horas, um grupo de três criminosos lançaram garrafas de coquetel molotov no interior do carro. Antes, ordenaram que todos saíssem do veículo. O ônibus ficou totalmente destruído. Homens do Corpo de Bombeiros estiveram no local e evitaram que as chamas se espalhassem e atingissem casas próximas.

Taquari

O segundo ataque foi registrado no bairro Taquari, onde o veículo foi totalmente destruído pelo fogo. A exemplo do que aconteceu no ataque anterior, os bandidos usaram ainda gasolina para aumentar as chamas.

Jequitibá

Foi o caso mais grave. Lá, as chamas do incêndio no veículo se espalharam e atingiriam uma casa. Moradores agiram rápido e com mangueiras conseguiram apagar as chamas antes que o fogo destruísse a casa. O ônibus teve perda total.

“Eram dois homens encapuzados que pararam o carro, mandaram o motorista e o cobrador descer e jogaram gasolina. O fogo se espalhou rápido e destruiu completamente o carro” , contou Aluízio Abade, diretor da empresa Via Verde, proprietária do ônibus incendiado.