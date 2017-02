Cheia do Rio Juruá causa desbarrancamento em parte de rua em Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 15/02/2017 13:18:14 Corresponde no Vale do Juruá

Parte da Avenida Rio Juruá, no bairro do Miritizal, no segundo distrito de Cruzeiro do Sul, um dos mais atingidos pela enchente, teve a sua estrutura afetada. A via precisou ser interditada para a passagem de veículos. Duas moradias foram removidas.

Além de afetar o asfalto, a rede distribuição de água foi danificada. Outras residências estão ameaçadas pelo desbarrancamento.

Equipes do Depasa agiram com rapidez para reparar a rede de distribuição de água tratada.