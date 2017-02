Câmara recebe estudantes e partidos políticos para debater preço da passagem de ônibus

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 15/02/2017 10:43:06

Integrantes de movimentos estudantis, do PT, PC do B e PHS tomam a galeria da Câmara de Vereadores na manhã desta quarta-feira, 15. Eles serão recebidos daqui a pouco no plenário da Casa pelos vereadores para um debate sobre a passagem de ônibus estudantil.

Segunda-feira passada, o Conselho Tarifário de Rio Branco aprovou um aumento na passagem de ônibus da capital, de R$ 3 para R$ 3, 80 (cheia) e R$ 1 para R$ 1, 14 para estudantes. Entretanto, esses valores podem sofrer uma redução, caso a Câmara aprove uma proposta da prefeitura de Rio Branco de custear parte da tarifa.

Em vez da isenção do ISS e outorga para as empresas de ônibus, o Município continuaria cobrando os impostos e usaria os valores arrecadados para subsidiar a passagem. Com isso, a tarifa normal deve ir para R$ 3,50 e a estudantil continua a R$ 1.