Após ataques a ônibus, governador petista Sebastião Viana elogia Segurança Pública do Acre

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 15/02/2017 07:36:33

Logo após os ataques de facções criminosas a cinco ônibus em Rio Branco, o governador Sebastião Viana usou sua página no Facebook para elogiar a cúpula da Segurança Pública do Acre. “Polícias lideradas pelo Sec. Emylson, Júlio, Roney e Flávio, devolvem normalidade, com mais bandidos presos.

Obrigado a todos os policiais do Acre”, disse.

Quatro ônibus foram incendiados na noite desta terça-feira, 13, em Rio Branco. O primeiro ocorreu por volta das 19h, no bairro Recanto dos Buritis, os demais ocorreram por volta das 23h, nos bairros Taquari, Jequitibá, e Ilson Ribeiro. Os veículos tiveram perda total.

Também foi registrada uma tentativa de incêndio no ônibus que faz a linha do Aeroporto Velho, nas proximidades do Ginásio Coberto.

Motoristas que estavam no Terminal Urbano aguardando para realizar a última viagem do dia se recusaram a sair em razão da sensação de insegurança. Homens da Polícia Militar foram acionados para garantir a segurança das pessoas nos coletivos durante a última viagem da noite e acompanhar os trabalhadores até as garagens.