Acusados de atentados são presos durante Operação Pacificadora

Assessoria - 15/02/2017 22:59:57

Jean Messias – Assessoria de Comunicação da PMAC

Militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) prenderam na tarde desta quarta-feira, 15, dois homens suspeitos de participarem de atentados no Segundo Distrito de Rio Branco, na noite de ontem, 14. Com eles ainda foi apreendido uma revólver calibre .38 com seis munições, e uma espada de fabricação artesanal.

De acordo com os policiais, após levantamento de informações pelo serviço de inteligência, o cerco foi realizado a uma casa no bairro Recanto dos Buritis, onde Adaildo Teixeira da Silva, 23 anos, e o irmão Valcemio Teixeira da Silva, 21 anos, não resistiram a prisão e foram presos sem que fosse necessário efetuar nenhum disparo.

Na Delegacia foi apurado preliminarmente que no celular de um dos autores existe uma filmagem que mostra o momento em que eles colocam fogo em ônibus no bairro Taquari e exaltam o nome de uma facção criminosa.

A dupla foi apresentada na Defla, onde foi lavrado o flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.