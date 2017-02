Vizinho percebe tentativa de estupro e PM prende homem com menor dentro de um apartamento

Uma adolescente de 14 anos escapou de ser mais uma vítima de estupro e engrossar as estatísticas desse crime hediondo graças a ação corajoso e rápida de um vizinho.

O homem, que não teve a identidade revelada pela Polícia viu o momento em que Raimundo Nonato da Costa, de 38 anos, armado com uma faca, arrastou a garota para dentro de um apartamento na Rua São João, bairro Floresta/Sul,. Proximo ao Via Verde Shopping, e acionou uma guarnição da PM.

Quando os políciais chegaram ao apartamento indicado pela testemunha, flagraram Raimundo tentar fazer sexo á força com a menina.

Ele foi preso em flagrante e retirado do local imediatamente porque os moradores, ao saberem do ocorrido, iniciaram um princípio de movimento para “fazer justiça com as próprias mãos”.

Raimundo, que já tem registro no sistema penitenciário, foi apresentado na Delegacia de Flagrantes.