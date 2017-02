Vem Pra Rua anuncia realização de manifestação na capital acreana

Rio Branco será palco de mais uma edição dos Movimentos “Nas Ruas e Vem Pra Rua”, que serão realizados no próximo mês (26 de março/domingo). O evento será realizado em frente a sede do Palácio Rio Branco. A previsão é que seja iniciado os manifestos a partir das 15h.

Segundo o líder do Manifesto na capital, Athos Santos, além das pautas nacionais, como: Fim do Estatuto do Desarmamento, Lava Jato, Reforma Trabalhista e Previdenciária, serão tratados ainda assuntos de interesse coletivo do Estado, como: Aumento da Passagem de Ônibus, Violência em Nosso Estado, Segurança e Saúde, entre outros.