Secretários de Saúde do Acre se reúnem durante encontro

João Renato Jácome - 14/02/2017 15:36:30

Desde a segunda-feira, 13, gestores municipais de saúde de todo o Acre participam do encontro de “Acolhimento aos Gestores Municipais de Saúde do Acre”, que está sendo realizado no auditório do Palácio do Comércio, em Rio Branco (AC). O evento é promovido pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Acre (COSEMS).

Entre as pautas debatidas no encontro está a futura eleição do novo presidente do coletivo. Ações como o combate à malária e a busca de investimentos, bem como a melhor aplicação deles nos municípios também estão na lista de discussões do encontro intermunicipal.



Durante exposição, o secretário de Saúde do Acre, Gemil Júnior, colocou as unidades estaduais de saúde de portas abertas aos gestores municipais, o que, segundo diz, é essencial para a boa gestão da saúde pública já que mais de 90% da população depende desses serviços.

“Aqui temos a oportunidade de conhecer os novos secretários e de debater com eles as necessidades dos municípios, e desenvolver novas formas de gerir com responsabilidade a área de saúde. Estou colocando as unidades do governo do Acre de portas abertas para eles”, comenta o secretário estadual.

Ainda segundo Gemil, mais de “90% dos casos atendidos no último domingo do Hospital de Urgência e Emergência [de Rio Branco], o Huerb, são ambulatoriais, ou seja, fora do padrão do hospital, atendimentos que podiam ter sido feitos pela atenção básica, nas unidades dos municípios”, explica.

Segundo a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), o evento conta com o apoio do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e a Associação de Municípios do Acre (AMAC).