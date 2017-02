Prefeitura de Feijó abre concursos para 140 vagas provisórias na rede de educação municipal

Da redação ac24horas - 14/02/2017 08:53:41

Os concursos são para professor motoristas e administrativos, com salários variando entre R$ 937,00 e R$ 1.160,72 e seleção será por análise curricular

A prefeitura do município de Feijó deu início ao processo de contratação temporária emergencial de pessoal para atender ás necessidades por tempo limitado de excepcional interesse público. A contratação foi autorizada pela Lei Municipal n.º 732. O edital completo pode ser visto no Diário Oficial do Estado (DOE), edição n° 11.9995 desta terça-feira, páginas de 81 a 92.

A contratação é para os cargos de: Professor da Zona Rural; Professor da Zona Urbana; Cuidador Infantil; Motorista de Ônibus; Professor de Ensino Fundamenta e Servidor de Apoio.

O contrato terá a vigência de 12 meses e podem ser prorrogados por igual período, sendo a duração dos contratos para todos os cargos vinculado à vigência do Processo Seletivo Simplificado.

Os contratos são de natureza administrativa e com os seguinte direitos descritos na tabela mais repouso semanal remunerado, gratificação natalina proporcional; férias proporcionais ao término do contrato, Previdência Social.

Inscrições dia 14 e 15

O Edital Nº 002/2017, por sua vez, tornou pública a abertura de concurso público simplificado para os cargos de motorista de ônibus escolar e pessoal de apoio. Neste caso específico, as inscrições serão recebidas de 14 e 15 de fevereiro de 2017, na Secretaria Municipal de Educação – SEME, situada na Av. Barão do Rio Branco, 382– Centro, em Feijó – Acre, das 07:00 ás 17:00 horas, nas formas previstas no edital e com ficha de inscrição constante na publicação.

Os candidatos aprovados serão lotados nas Escolas Pedro Mota Leitão, situada no km 29 – BR 364, Antônio Fenelon de Oliveira, situada no km 52 – BR 364, ambas sentido Feijó – Manoel Urbano e São Miguel no Seringal Tracoá – Rio Juruparí.