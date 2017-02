Prefeito Ilderlei Cordeiro participa de distribuição de kits a atingidos pela cheia

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 14/02/2017 21:30:06 Corresponde no Vale do Juruá

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PMDB), participou na tarde desta terça-feira, 14, da distribuição dos primeiros kits enviados pelo governo federal aos atingidos pela enchente do Rio Juruá. Moradores do bairro do Miritizal, um dos mais atingidos pela maior cheia da história, foram os primeiros a receber alimentos, água potável e kits de higiene pessoal e limpeza.

Caminhões da prefeitura transportaram os primeiros donativos. Funcionários da prefeitura se encarregaram da entrega, conforme o cadastro feito durante a enchente.

Mas segundo o assessor de imprensa da prefeitura, Neto Vitalino, mesmo as vítimas que não foram catalogadas serão beneficiadas pelos donativos.

Ilderlei Cordeiro ressaltou que o trabalho está senso feito com apoio incondicional do governo federal, após a vinda, ao Acre, do ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho. O presidente Michel Temer homologou o decreto de calamidade pública assinado pelo prefeito cruzeirense, e providenciou ajuda.

Segundo o secretário de gabinete da prefeitura, Muniz Viçosa, são quatro mil kits a serem enviados ao município nos próximos dias.

Além de água potável e kits de limpeza e higiene pessoal, o governo federal providenciou o envio de colchões de solteiro, fraudas e pomadas infantis, além de acessórios para dormitório – como lençóis, travesseiros e fronhas.

A entrega dos donativos foi acompanhada por Daniel Martins, membro da Divisão de Apoio Logístico Operacional do Ministério da Integração Nacional. De acordo com ele, os municípios de Tarauacá e Rodrigues Alves também serão beneficiados pelas doações.

Adversidades no início do mandato

Ilderlei ressaltou que a imprevisibilidade da enchente, logo no início do seu primeiro ano de mandato, prejudicou o planejamento econômico que sua equipe vinha fazendo para equilibrar as contas da prefeitura e se adequar ao momento de crise pelo qual passa o país.

Ele também ressaltou que a despesa municipal com o atendimento às vítimas da alagação deverá adiar os serviços recuperação das ruas que pretendia fazer nos próximos meses.

“Os serviços de tapa-buraco serão feitos, mas de forma mais lenta do que gostaríamos. O excesso de chuvas acabou por degradar ainda mais as ruas atingidas pela enchente”, disse o prefeito.

Aos moradores que reclamam do excesso de detritos trazidos pela cheia do Juruá, Ilderlei pediu paciência. Ele assegurou que sua equipe trabalha em um cronograma de trabalho para atender a todos os bairros atingidos com o máximo de urgência.

“Já fizemos a limpeza da Várzea, agora estamos no Miritizal, que por ser um bairro maior, vai exigir mais empenho. Mas atenderemos a todos”, garantiu Ilderlei.