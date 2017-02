Polícia Boliviana atira e prende acreano em território brasileiro, denuncia pai da vítima

João Renato Jácome - 14/02/2017 15:27:13

A situação está tensa na região de Brasiléia, após um brasileiro ser preso, em casa, por supostos policiais bolivianos, enquanto se preparava para dormir ao lado da família. O caso, denunciado pela família do brasileiro, pode, agora, chegar ao Itamaraty e criar uma discussão política internacional entre Brasil e Bolívia.

A prisão, segundo familiares, ocorreu no último sábado, por volta das 24 horas. a questão é que Sebastião Nogueira do Nascimento, de 33 anos, só voltou a ser visto nesta segunda-feira, mais de 30 horas após a prisão. Ele teria sido preso por agentes da Força Especial de Luta Contra o Crime (FELCC). As informações estão no site O Alto Acre.

O pai de Sebastião, Lau Chaves do Nascimento, de 72 anos, conta como tudo aconteceu. Após a saída dos bolivianos, ficaram na casa buracos no teto e paredes, além de capsulas disparadas de pistolas 09 milímetros e .40, geralmente utilizadas por forças policiais.



“Nos estávamos deitados quando eles chegaram e bateram na porta e quando abri, eles foram entrando e foram logo para o quarto do meu filho que estava deitado. Não falaram e não apresentaram nada e foram logo algemando. Quando tentei fazer alguma coisa, eles me agrediram ferindo minha mão e deram dois tiros”, conta o aposentado.

O ac24horas está tentando contato com a Secretaria de Segurança Pública do Acre e com a Polícia Federal para conseguir mais informações sobre a prisão. A princípio, informações extraoficiais apontam que a suposta operação da polícia boliviana não era de conhecimento das autoridades brasileiras.