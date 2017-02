Motoristas fecham rua de acesso a Câmara em protesto pedindo explicações sobre CPI do Transporte

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 14/02/2017 09:24:44

Motoristas de ônibus fecharam na manhã desta terça-feira, 14, a rua 24 de Janeiro, acesso a Câmara de Vereadores de Rio Branco, em protesto pedindo explicações sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada na Casa com o objetivo de apurar a relação entre a prefeitura e as empresas do transporte coletivo da capital.

O presidente do Sindidato dos Trabalhadores em Transportes do Acre, Marcos Costa, reclamou que a categoria não foi chamada para discutir o tema proposto na CPI e espera que os vereadores recebam representantes da classe ainda na manhã de hoje. A categoria teme que a CPI resulte em possíveis quebras de contratos entre o Município e as empresas, o que geraria centenas de demissões.

“Nós não somos contra a investigação. Nós queremos saber qual o objetivo da CPI. Nós não fomos chamados. O que há é o temor de que essa CPI resulte na quebra de contrato com a empresas e haja diversas demissões prejudicando país de família como aconteceu em Porto Velho.”

Na manifestação, os motoristas estacionaram 10 ônibus no acesso a Câmara.